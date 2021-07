Da Gruppo Spillo Novi Ligure: sono Happy e mi sento solo

Sono qui da troppo tempo e mi hanno dimenticato tutti. Chi mi vuole offrire l’adozione che merito? Sono un cane bello e simpatico ma, dato che sono vecchio e di taglia grande, nessuno crede in me. Eppure io valgo più d’un cucciolo. Che vita è stata la mia? Perché tanta indifferenza?Noi non ci siamo dimenticati di lui, e voi? Cosa aspettate, Happy vi aspetta!

Info: 347 4345242 oppure scriveteci sulla nostra pagina facebook “Gruppo Spillo”

Novi Ligure (AL): io sono Happy, stupendo e buonissimo cagnolone con una triste storia alle spalle da dimenticare.

Qui la sua storia: https://www.gruppospillo.com/pet/happy/