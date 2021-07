Dalla Città di Alessandria: il Premio Internazionale “Bonifacio VIII. Per una Cultura della Pace” alla Città di Alessandria 2021

La Città di Alessandria ha ricevuto un importante riconoscimento lo scorso 10 luglio: il Premio Internazionale “Bonifacio VIII. Per una cultura della Pace”.

Il conferimento è stato deciso a seguito del Decreto n. 351/21 da parte del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e del Senato Accademico dell’Accademia Bonifaciana (www.accademiabonifaciana.eu) di Anagni (FR) – il luogo che diede i natali a papa Bonifacio VIII (1230-1303) – nell’ambito della XIX edizione di questo ambito Premio che conclude l’Anno Accademico 2020-2021.

La motivazione riportata sulla pergamena annessa al Premio fa esplicito riferimento all’impegno “profuso e fattivo contributo culturale e sociale, per la realizzazione degli ideali e degli scopi e per i valori richiamati dalle finalità perseguite dall’Accademia Bonifaciana” e tali obiettivi – così come dichiarato nel saluto ufficiale da parte del Rettore Presidente Gr. Uff. dr. Sante De Angelis – sono quelli di “promuovere e incentivare iniziative ad alto livello sociale e culturale dando giusto risalto e degno onore a Personaggi che hanno illustrato il Mondo, la Chiesa, l’Europa, l’Italia […] con attività o presenza altamente meritoria sotto il profilo umanitario, culturale o della reciproca convivenza sociale”.

Anche questa XIX edizione si collega idealmente a quanto auspicato nel 2003 dal pontefice Giovanni Paolo II (in occasione della consegna alla sua persona del Premio Bonifacio VIII) affinché “l’Accademia Bonifaciana contribuisca con ogni utile iniziativa alla costruzione di un mondo più giusto e fraterno, nella promozione degli autentici valori umani e cristiani” e il novero delle Personalità e dei Soggetti a cui in questi diciannove anni è stato conferito il prestigioso riconoscimento è veramente significativo.

Il Sindaco della Città di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, è intervenuto alla sessione di premiazione e – accogliendo l’invito del Rettore Presidente dell’Accademia e del Presidente del Comitato Scientifico dell’Accademia S.E. mons. Enrico dal Covolo, Vescovo titolare di Eraclea e Rettore Magnifico emerito della Pontificia Università Lateranense – ha svolto un intervento relativo ad un elemento rilevante del patrimonio artistico dell’intero territorio alessandrino. Il tema della Lectio tenuta dal Sindaco si è infatti incentrato su “Forse nell’Alessandrino la prima opera ufficiale della Controriforma: l’Adorazione dei Magi di Giorgio Vasari”, nell’ambito di una più ampia riflessione sull’arte sacra in Alessandria e nell’Alessandrino.

Viva soddisfazione è stata espressa dal Primo Cittadino di Alessandria nel ricevere questo Premio Internazionale nel corso della cerimonia ufficiale svolta nella medievale “Sala della Ragione” del Palazzo Comunale di Anagni alla presenza delle tante Autorità Civili, Militari e Religiose convenute da tutta Italia (tra cui il Consigliere Comunale Delegato, Elvio Giovannelli Protani, in rappresentanza del Sindaco di Anagni) invitate dal Rettore Presidente dell’Accademia.

Nell’accogliere il Premio dedicato ad Alessandria il Sindaco ha sottolineato il fatto che “questo prestigioso riconoscimento esalta l’impegno della nostra comunità locale chiamata a valorizzare sempre di più se stessa, le proprie peculiarità, i propri patrimoni ed eccellenze, nella consapevolezza che la sensibilizzazione costante ai temi e alla dimensione della centralità della cultura, in senso lato, sono indispensabili presupposti per crescere, insieme, in una concreta cultura della pace, come recita il sottotitolo del Premio Bonifacio VIII”.

L’Accademia Bonifaciana ha altresì inteso conferire un Premio Nazionale “Bonifacio VIII” alla persona del Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, nominandolo pure Accademico Onorario dell’Accademia Bonifaciana. Infine, sempre nella sessione accademica del 10 luglio ad Anagni – con riferimento al coordinamento, mantenimento e sviluppo dei rapporti tra il territorio locale e l’Accademia stessa – il Consigliere Comunale di Alessandria Carmine Passalacqua, Presidente della IV Commissione Consiliare “Cultura e Istruzione”, è stato ufficialmente nominato per il triennio 2021-2024 “Delegato vicario della Regione Piemonte e Delegato della Provincia di Alessandria”.