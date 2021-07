Pugilato: infortunio alla spalla per Luciano Randazzo che vede sfumare il titolo europeo

Fontaney sous Bois – Niente titolo dell’Unione Europea per Luciano Randazzo. Ieri sera in Francia il portacolori della Boxe Valenza, a Fontenay sous Bois, si è dovuto arrendere alla fine del quarto round per una lussazione alla spalla. A vincere l’incontro nella periferia di Parigi, è stato così il padrone di casa Massi Tachour. A causa dell’infortunio capitato a Randazzo, l’arbitro è stato costretto a interrompere il match e ad assegnare il successo al transalpino.

Per il pugile alessandrino il rammarico è grande. Dopo il covid e il colpo subito all’arcata sopraccigliare durante l’ultimo incontro valido per il titolo italiano ad aprile, Randazzo ha dovuto ancora una volta arrendersi alla cattiva sorte. Resta il grande orgoglio per aver comunque rappresentato a testa alta l’Italia.