Venerdì al “Moccagatta” sarà svelata la nuova maglia dell’Alessandria

Alessandria – Sarà svelata venerdì alle 21, al “Moccagatta”, la nuova maglia dell’Alessandria per la stagione 2021-2022, stagione che i Grigi disputeranno in Serie B. Ci sarà anche la squadra, già al lavoro in città, e che farà un giro d’onore sul campo prima della partenza per Cantalupa, domenica 18. Oltre ai 28 convocati anche possibili nuovi acquisti, come il portiere Russo e l’attaccante Kolaj.

Ingresso libero, ma rispettando i numeri del protocollo, che prevede ancora mille persone negli impianti aperti. E, quindi, ci saranno biglietti, gratuiti, da ritirare per avere accesso all’impianto. Per tutti i tifosi anche un dono speciale: la possibilità di alzare il trofeo della B.