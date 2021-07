Dando fuoco a delle sterpaglie causano un grosso incendio: denunciati

Murisengo – Due persone, un cinquantenne e un sessantottenne, sono state denunciate dai Carabinieri di Murisengo per danneggiamento in concorso seguito da incendio.

Mercoledì i due, residenti nelle province di Asti e Torino, avevano dato fuoco a delle sterpaglie in un terreno in località San Candido, una frazione di Murisengo, ma poi non sono più riusciti a controllare le fiamme che si sono, così, propagate nel terreno vicino e hanno coinvolto diverse rotoballe di fieno di proprietà di un’altra persona.

L’incendio è stato poi domato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.