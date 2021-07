Grigi: il centrocampista Gazzi saluta il calcio giocato ma resterà come collaboratore tecnico

Alessandria – Lascia il calcio giocato un elemento importante dell’Alessandria. A 38 anni ha deciso di attaccare gli scarpini al chiodo il centrocampista Alessandro Gazzi che, dunque, non scenderà più in campo coi compagni ma resterà comunque nella famiglia dell’Orso Grigio ricoprendo il ruolo di collaboratore tecnico nello staff di mister Longo.

Cresciuto calcisticamente nel Montebelluna e nel Treviso, Gazzi ha poi vestito le maglie di Lazio, Bari, Reggina, Siena, Torino e Palermo. Infine è approdato all’Alessandria nel 2017. Nella sua carriera ha totalizzato oltre 500 presenze tra i professionisti, tra Serie A, B e C.