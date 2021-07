Arrivati all’Alessandria il portiere Russo e l’attaccante Kolaj, interessa il difensore Coccolo

Alessandria – Ieri, nel primo raduno ufficiale dell’Alessandria in vista del prossimo campionato di Serie B, erano presenti anche i primi due nuovi arrivi: il portiere Alessandro Russo, di proprietà del Sassuolo e nell’ultima stagione alla Virtus Entella, e l’attaccante Aristidi Kolaj, classe 1999, anche lui di proprietà del club emiliano e reduce da un biennio con la Pro Patria. I due saranno, con tutta probabilità, presentati domani al “Moccagatta” nel corso della cerimonia di presentazione della nuova maglia.

Ma nel club grigio si profila all’orizzonte anche un altro possibile arrivo: quello del difensore Luca Coccolo, 23 anni, prodotto del vivaio della Juventus, che Massimiliano Allegri aveva fatto debuttare in A, promosso dalla formazione Under 23 di C. A gennaio 2021 era stato girato in prestito alla Cremonese, da cui è rientrato. Il club grigiorosso ha provato a riprenderlo, senza esito. Ora l’Alessandria sembra in vantaggio sul Pisa per assicurarsi le sue prestazioni.