Perché il PD di Novi non vuole salvare i posti di lavoro del Cit?

Novi Ligure (Franco Traverso) – Negli Stati Uniti li chiamavano butchery meat “Carne da Macello”, in riferimento ai marines dello Sbarco in Normandia dove ne sono morti 15.000 in due ore. Per analogia estensiva sembra che al Cit, a proposito delle circa 50 famiglie che hanno un componente alle dipendenze del consorzio, non importi un tubo sulla loro sorte al punto che stanno scatenando un dibattito delirante sull’alternativa “fallimento Cit o meno”. Sì, avete capito bene: a Novi si sta dibattendo politicamente se fare fallire il Consorzio Intercomunale Trasporti con annessi e connessi o tenerlo in piedi. Salvarlo non è difficile, ma per la politica comunista vorrebbe dire ammettere i propri errori, visto che lo hanno costituito e amministrato loro (male) per circa vent’anni, per cui è meglio lavarsene le mani e dare la colpa agli altri condannando l’azienda al fallimento. Ora la patata bollente è passata alla giunta di destra che, per salvare il salvabile (posti di lavoro soprattutto) vorrebbe procedere alla vendita delle quote novesi a un privato, ma in consiglio comunale i trinariciuti hanno tolto il disturbo e al momento del voto se ne sono andati, mentre gli altri – grazie a certe subdole assenze – non avevano il numero legale, per cui non s’è deciso il da farsi. I comunisti lo vogliono far fallire perché vogliono dimostrare che se comandano loro va tutto a posto, mentre se comandano gli altri (e a Novi c’è una giunta di centrodestra) va tutto a scatafascio. E fanno di tutto per mettere il bastone fra le ruote di chi, a destra, ha la semplice ricetta per salvare capre e cavoli, una ricetta liberale, meritocratica, per cui gli incapaci vadano pure al festival dell’Unità coi compagni a bere vino, mentre gli altri lavorano e producono e i migliori comandano.

Per essere concreti bisogna dire che, senza il bando di gara, il giudice fallimentare non può dare il via alla vendita. E qui c’è un altro problema che riguarda i dirigenti del Comune di Novi, assunti negli anni dalla sinistra, che devono redigere il bando di vendita delle quote novesi. È da maggio che devono farlo e non l’hanno ancora fatto.

O sono scemi o sono comunisti (che è la stessa cosa), o sono deboli e condizionati da chi li ha assunti, cioè dai compagni. Fatto sta che stamane il giudice, per fortuna molto ben disposto alla vendita che eviterebbe il fallimento, non aveva il bando richiesto e non ha potuto procedere. È stato paziente e ha concesso ancora 15 giorni per presentarlo.

A questo punto noi di Alessandria Oggi ci offriamo gratis per la sua redazione.

Lo facciamo per la città di Novi e dei suoi poveri abitanti, retti da un mainstream di stampo bolscevico che, come ha dimostrato la storia, è solito effettuare una selezione al contrario.