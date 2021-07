Prima minaccia i Carabinieri poi distrugge il monitor di un computer della caserma: arrestato

Tortona – Pagherà caro il suo comportamento violento, nella caserma dei Carabinieri di Tortona, un quarantaquattrenne italiano che sabato scorso, alle 3 di notte, era stato rintracciato dall’Aliquota Radiomobile di Tortona perché ritenuto l’autore del danneggiamento di un’autovettura parcheggiata in strada. Condotto in caserma per gli accertamenti l’uomo ha poi iniziato a insultare e minacciare i militari fino a prendere il monitor utilizzato per il verbale per scagliarlo a terra.

Immediatamente bloccato è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il Tribunale di Alessandria ha convalidato l’arresto sottoponendolo ad obbligo giornaliero di presentazione alla Polizia Giudiziaria in attesa di processo. L’uomo dovrà rispondere di minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.