Rubano diciannove bottiglie di superalcolici ma sono colti in flagrante e arrestati

Tortona – Con l’accusa di furto aggravato in concorso i Carabinieri di Tortona e Viguzzolo hanno arrestato un ragazzo di 24 anni e due ragazze di 21 e 30 anni, tutti di origine rumena. I tre, infatti, avevano rubato 19 bottiglie di superalcolici per un valore di quasi 400 euro in un supermercato del posto. Dopo aver nascosto i prodotti in alcuni zaini e borse, i tre sono però stati scoperti dalla vigilanza e sono scappati, lasciando per terra la refurtiva.

I Carabinieri e il personale del supermercato li hanno bloccati poco dopo. Il Tribunale di Alessandria ha convalidato l’arresto: il ragazzo è stato condannato a cinque mesi di reclusione, quattro mesi per le due giovani, con pena sospesa.