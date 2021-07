Alessandria Calcio: ecco la punta Kolaj e il portiere Russo

Alessandria – Ufficializzati i primi due acquisti in casa Alessandria Calcio. La società grigia ha infatti reso noto sul proprio sito gli arrivi dell’attaccante ex Sassuolo, Aristidi Kolaj, e del portiere Alessandro Russo, quest’ultimo in prestito dagli emiliani.

La punta, classe 1999, si è formata nel vivaio neroverde e ha militato nella Pro Patria nelle ultime due stagioni, in serie C.

Il portiere, classe 2001, si è formato nei settori giovanili del Genoa e del Sassuolo e, nell’ultima stagione, ha giocato nella Virtus Entella, in B.