Ancora una spaccata in centro ad Alessandria: questa volta è toccato al negozio Trimmer’s in via San Lorenzo

Alessandria – Ennesima spaccata nel cuore di Alessandria. Questa volta a rimanere vittima di ignoti vandali è stato il negozio di abbigliamento Trimmer’s in via San Lorenzo 40. Il fatto è successo la scorsa notte tra le 2 e le 4. I malviventi, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, hanno usato il piedistallo di un ombrellone per infrangere il vetro della porta di ingresso e portare via diversi capi di abbigliamento di marca. I ladri, spaventati dall’allarme, hanno agito in pochissimi istanti e poi sono fuggiti. Intatto il registratore di cassa.