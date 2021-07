Atletica: botta al ginocchio non grave per il monferrino Dal Molin alla Golden League a Gateshead

Gateshead – Tanto spavento ma nessun infortunio serio per Paolo Dal Molin che a Gateshead, in Inghilterra, è caduto nell’affrontare un ostacolo dei 110 hs alla Golden League di atletica ed è arrivato zoppicante al traguardo.

Una botta dura, un dolore intenso che ne ha compromesso la prova e ha indotto a temere che si trattasse di un infortunio serio, tale da escluderlo dalle Olimpiadi. Gli accertamenti hanno, invece, fugato ogni dubbio: un colpo al ginocchio molto doloroso tanto che il vasto mediale si è gonfiato ma non ci sono state conseguenze articolari o muscolari. Insomma, nulla di compromesso e a Tokyo Dal Molin ci sarà.

Per il talento azzurro resta solo la rabbia di non avere potuto fare bella figura in Inghilterra, dove il podio sembrava alla portata.

Passato lo spavento e smaltito l’ematoma, Dal Molin lavorerà con il coach Antonio De Sanctis per iniziare a preparare la strada per che porta alle Olimpiadi di Tokyo. L’atleta di Occimiano sarà in pista il 3 agosto nelle batterie, il giorno seguente in semifinale e il 5 nell’eventuale finale. Una prova in cui l’azzurro non si pone limiti, consapevole che a 34 anni altre occasioni potrebbero non essercene.