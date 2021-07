Calcio Promozione: in casa Valenzana Mado approdano il portiere Lisco e l’attaccante Boscaro

Valenza – Altri due nomi per la Valenzana Mado del neopatron Flavio Tonetto e pronta ad affrontare il prossimo campionato di Promozione.

In casa orafa sono, infatti, approdati Manuel Lisco, portiere classe ’86 che ha vestito nel recente passato le maglie di Lomellina, Asca, Santostefanese, San Giuliano Nuovo, Ferrera, Lomello e Mortara, e l’attaccante Gabriele Boscaro, quest’ultimo giocatore ben conosciuto a Valenza per aver vestito i colori rossoblù in diverse stagioni. Nel suo curriculum figurano militanze anche nel Trino e nella Bonbonasca.