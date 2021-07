Ciclismo: la LAN Service Zheroquadro di Casale Monferrato presente al Giro Internazionale della Val d’Aosta

Casale Monferrato – C’è anche la LAN Service-GranMonferrato-Zheroquadro di Casale del team manager Gianni Pederzolli tra le quattro formazioni italiane di ciclismo che prendono parte, dal 16 al 18 luglio, al Giro Ciclistico Internazionale della Val d’Aosta riservato agli Under23, appuntamento importante per tutti i dilettanti che amano le pendenze forti e puntano ad avere un futuro tra i professionisti di questo sport: tra i vincitori del passato, volti noti del mondo del ciclismo come Ivan Gotti, Gilberto Simoni, Wladimir Belli, Jaroslav Popovic, Fabio Aru, Davide Vilella e Thibaut Pinot.

Dopo un anno di pausa dovuto alla pandemia da Covid-19, l’edizione 2021 vede protagoniste 28 squadre provenienti da 19 Paesi del mondo.

I cinque ragazzi scelti da Pederzolli per il Giro della Val d’Aosta sono il novarese Samuele Rubino, l’aostano Laurent Rigollet, gli alessandrini Stefano Rizza e Simone Carrò e il torinese Alessio Palma. Rigollet sarà probabilmente tra gli atleti più attesi dato che è stato protagonista della fuga di otto elementi che alla 3° tappa del Giro d’Italia Under23 si sono giocati la vittoria al fotofinish. Per lui, alla fine, un sesto posto.

Rispetto alle recenti edizioni di quattro tappe è stata tolta la frazione a cronometro, per un totale quindi di tre tappe.

Si parte venerdì 16 con un anello di 110 km e quattro GPM da Pollein a Pollein. Sabato 17 invece si partirà a Valtournenche con arrivo in salita a Cervinia dopo 160 km e altri quattro GPM mentre domenica 18 la conclusione, con una frazione di 150 km da Fenis a Cogne, anche qui con arrivo in salita dopo quattro GPM.