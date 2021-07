Grigi: probabile l’arrivo dell’esterno sinistro Lunetta svincolato dall’Atalanta

Alessandria – Altra voce di mercato in casa Alessandria Calcio. Secondo le ultime indiscrezioni il club grigio sarebbe in dirittura d’arrivo per assicurarsi le prestazioni di Gabriel Lunetta, esterno sinistro svincolato. Lunetta è rimasto senza squadra dopo non aver trovato l’accordo per il rinnovo con l’Atalanta mentre nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Reggiana. L’esterno offensivo è un classe 1996 italo-francese cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. Dopo tante esperienze in Serie C, nella passata stagione Lunetta ha avuto la possibilità di giocare in Serie B, collezionando 29 presenze e 2 assist. La società del presidente Luca Di Masi sarebbe dunque vicina a chiudere l’operazione.