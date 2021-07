La Francia in rivolta da tre giorni contro l’obbligo vaccinale (Video)

Parigi – Macron ha annunciato l’introduzione del Green Pass – che prelude alla vaccinazione obbligatoria – e la Francia è saltata in aria come una pentola a pressione. In questi giorni si moltiplicano le proteste e, secondo le stime storicamente al ribasso delle autorità, circa 20.000 francesi sono già scesi per le strade e nelle piazze per manifestare contro le imposizioni sanitarie. Le proteste hanno interessato tutto il territorio nazionale e, nello specifico, secondo il ministero dell’Interno vi sono state già una sessantina di manifestazioni in diverse città della Francia.

PARIS – Charge de la BRAVM sous les projectiles. Tensions en cours. #PassSanitaire#VaccinObligatoirepic.twitter.com/YBYDepC9ut — Clément Lanot (@ClementLanot) July 14, 2021

Secondo le intenzioni degli organizzatori non si sarebbe trattato che di un antipasto, visto che altre manifestazioni sono già state convocate per sabato.

Le norme proposte dal presidente francese sono a dir poco liberticide e non hanno precedenti in Europa. Nello specifico, dal 21 luglio il pass sanitario servirà ad entrare nei cinema, nei teatri e in altri luoghi culturali, mentre da inizio agosto sarà utilizzato per accedere a caffè, ristoranti, centri commerciali, aerei, treni, pullman di lunga percorrenza e strutture mediche. Dal 15 settembre invece vi sarà l’obbligo vaccinale che interesserà il personale sanitario e tutti coloro che prestano servizio in ospedali, case di cura, case di riposo, tra cui anche i vigili del fuoco.

Non basta perché la stampa francese scrive che la bozza del progetto di legge (che sarà discusso dal 19 luglio in parlamento) contiene anche sanzioni molto pesanti per gli esercenti che non si atterranno alle nuove norme omettendo di richiedere il pass ai clienti: multe fino a 45.000 euro e fino a un anno di reclusione.