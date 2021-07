Nicoletta Albano al centro di un’altra indagine questa volta su rimborsi di caffè e colazioni

Gavi – È finita, nuovamente, indagata Nicoletta Albano, l’ex sindaca di Gavi già nell’occhio del ciclone per una prima inchiesta, già conclusa, nella quale la Albano era accusata di essersi fatta rimborsare dal Comune dal 2016, da quando era vice sindaco, diverse spese personali, tra i quali oggetti per la casa e diversi viaggi, anche all’estero.

Al momento non si conoscono i dettagli della nuova indagine ma al vaglio degli inquirenti sembra ci siano anche degli scontrini conservati nella contabilità del Comune e rilasciati da alcuni bar del paese ai quali Albano ordinava caffè e colazioni, portati spesso direttamente in municipio. Anche per queste spese l’ex vice sindaca avrebbe richiesto il rimborso al Comune. Si parla di numerose spese minime, tra 3 e 5 euro.

Per quanto concerne la prima inchiesta sul peculato per la Albano è stato chiesto il rinvio a giudizio. La prima udienza, che si sarebbe dovuta tenere il 16 aprile, era stata rinviata perché il pm aveva chiesto di unire a questo procedimento quello sulla concussione: la Albano è infatti accusata di aver ricattato, nel dicembre 2019 quando era in carica come vice sindaca, l’allora sindaca Rita Semino per costringerla alle dimissioni. Le proposte furono rifiutate da Rita Semino, che si presentò pochi giorni dopo dai carabinieri, con tanto di registrazione delle minacce ricevute.

La prossima data è stata fissata al 5 novembre, quando il gup deciderà sull’eventuale unione dei due filoni processuali, mentre il 17 dicembre si discuterà l’udienza preliminare.

Intanto, il Comune di recente ha potuto rescindere uno dei vari contratti di affitto stipulati dalla precedente amministrazione con alcuni proprietari per utilizzare gli spazi come magazzino. Dal 2007 il Comune ha pagato 400 euro al mese per un piccolo locale in via Mazzini dove ha custodito attrezzi e oggetti. La nuova amministrazione ha spostato il magazzino nei locali di proprietà in via Roma, 450 metri quadrati sotto il palazzo dell’ex Cit, a disposizione del Comune da una decina d’anni ma mai utilizzato. La rescissione del contratto, disposta sin da ottobre, è stata possibile solo dopo il nulla osta della Procura, con l’ok a spostare i materiali da via Mazzini.