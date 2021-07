Pallacanestro Serie A2: la JB Monferrato ha ingaggiato l’esterno scuola Treviso Alvise Sarto

Casale Monferrato – Altro innesto in casa JB Monferrato. Il club monferrino di pallacanestro si è assicurato le prestazioni di Alvise Sarto, 21 anni, veneziano.

Cresciuto nelle giovanili del Treviso prima con la Benetton, dove raggiunge le Finali Nazionali con Under 15 e Under 16, e poi con Treviso Basket, dove anche in questo caso arriva alle Finali Nazionali con Under 18 e Under 20, con la De Longhi arriva il suo esordio tra i senior e conquista la promozione in Serie A, chiudendo a 1.6 punti di media. Nella stagione 2019/2020 da Treviso va in prestito a Mantova, dove segna 2.0 punti a partita. Lo scorso anno, invece, si trasferisce alla BCC Treviglio, dove cresce sensibilmente la sua produzione offensiva: segna infatti 8.5 punti di media (high di 18 contro Capo d’Orlando) con il 44% da tre punti.

“Non è stata una scelta difficile, perché dopo aver parlato con coach Valentini mi sono subito reso conto che la JB Monferrato poteva essere un’opportunità importante per continuare il mio percorso di crescita – le parole del neoacquisto – inoltre le persone che mi stanno intorno e di cui mi fido mi hanno parlato molto bene della Società: un Club sano e serio, per cui sono super contento di esserne entrato a far parte. Per quanto riguarda gli obiettivi della squadra sono un giocatore che ci tiene tantissimo a far bene, quindi farò il possibile insieme ai miei nuovi compagni per raggiunge l’obiettivo più alto possibile, sperando di divertirci e di toglierci delle soddisfazioni”.