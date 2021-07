Vinti 100.000 euro con un biglietto da 10 euro del Gratta e Vinci

Tortona – Il vincitore dei 100.000 euro al Gratta e Vinci vuole mantenere l’anonimato, ma si tratta della vincita più alta registrata al Bar Stella di Tortona. Il proprietario del fortunato biglietto da 10 euro ha chiesto alla titolare del bar di non rivelare il suo nome e lei ha rispettato la consegna. Nel suo bar-ricevitoria Bar Stella le vincite erano state sempre intorno ai 10.000 euro. In oltre trent’anni di Gratta e Vinci i clienti non erano mai stati così fortunati.

A Tortona ogni tanto c’è qualcosa che funziona.

Ma è dovuto al caso.