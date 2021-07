Calcio Promozione: l’ex Hsl Derthona Luca Palazzo torna alla Valenzana Mado

Valenza – In Promozione un altro arrivo in casa Valenzana Mado. Dopo Gabriele Boscaro, ecco un nuovo ritorno in maglia rossoblù: si tratta di Luca Palazzo, centrocampista classe ’87 che col club orafo ha giocato anche in C2 ed è reduce da tre stagioni di successi con l’Hsl Derthona. I confermati a disposizione di Mister Valentino Vecchio sono il portiere classe 2003 Mattia Specchia, Alberto Bortoloni, difensore classe 2000, i centrocampisti Alberto Lenti (2000), Lorenzo Mazzola (1998), Davide Rizzo (2000) e l’esperto Federico Pellicani (1989).