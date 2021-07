Grigi: presentate al “Moccagatta” le nuove divise per la stagione 2021-2022

Alessandria – Durante l’evento “GrigiNight”, svoltosi ieri sera allo stadio “Moccagatta”, sono state presentate le nuove divise da gioco che l’Alessandria utilizzerà nel campionato di serie B 2021/22, ancora una volta griffate Adidas.

Nel solco della tradizione la casacca ufficiale, grigia con profili e colletto tondo bianco, completata da calzoncini neri con profili grigi e calzettoni grigi con bordo bianco.

Totalmente nuova, invece, la seconda maglia, anche se non inedita, bianca con profili grigi ed inserti rossi sulle spalle, calzoncini rossi e come i calzettoni, bordati di grigio.

La terza divisa, invece, è totalmente rossa, con profili grigi e bianchi. Per il portiere confermato il completo blu con inserti bianchi e grigi sulle spalle.