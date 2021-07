Grigi: preso l’attaccante Gabriel Lunetta per rinforzare la fascia sinistra

Alessandria – Terzo nuovo arrivo in casa Alessandria Calcio. La società di via Bellini, dopo il portiere Russo e l’attaccante Kolaj, ha ufficializzato l’arrivo in prestito dall’Atalanta dell’esterno sinistro Gabriel Lunetta. Ventiquattro anni, Lunetta è cresciuto nel settore giovanile degli orobici, per poi disputare diversi campionati in serie C con Gubbio, Renate, Giana Erminio, Sudtirol e Reggiana. Con quest’ultima, inoltre, l’anno scorso ha anche giocato in serie B, scendendo in campo 29 volte.