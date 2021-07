Pallacanestro femminile: Autosped Castelnuovo Scrivia ha ingaggiato la guardia-ala Ada de Pasquale

Castelnuovo Scrivia – Nella pallacanestro femminile, Serie A2, terzo colpo di mercato in casa Autosped.

Il club di Castelnuovo Scrivia ha, infatti, ingaggiato la guardia-ala Ada de Pasquale, giocatrice che nelle ultime due stagioni ha militato nelle file della Polisportiva Galli di San Giovanni Valdarno, con la quale quest’anno, ha raggiunto la finale promozione del girone Sud, persa poi con Faenza. Nonostante i soli 26 anni la giocatrice di origini campane ha alle spalle ben 11 campionati di A2, avendo esordito a soli 15 anni con Battipaglia, con cui ha disputato ben 4 campionati Dalla regione natia poi ha attraversato il mar Tirreno per approdare a Selargius dove è rimasta per 3 anni. Successivamente ha militato nel Campobasso, nel Civitanova e infine nel San Giovanni Valdarno.

Una parte della Autosped sarà presente, inoltre, alle Olimpiadi di Tokyo grazie alla presenza di Giulia Rulli. La cestista romana, campionessa mondiale 3×3 a Manila nel 2018 e nuovo acquisto del club tortonese, è stata infatti scelta da Angelo Capobianco nel quartetto azzurro che giocherà per salire sul podio.