Da USB Vigili del Fuoco di Alessandria: la cerimonia di intitolazione di strade e rotonde ai tre Vigili del Fuoco morti a Quargnento è stata solo una “Fiera delle Vanità”

Cerimonia di intitolazione di una rotonda, di un campo da calcetto e di una pista ciclabile alla memoria di Marco Triches, Matteo Gastaldo e Nino Candido, uccisi nell’esplosione di Quargnento

Per rispetto e solidarietà ai famigliari presenti, ai colleghi che si sono prodigati alla messa in opera del campo polifunzionale e alle manifestazioni organizzate nella giornata compreso il concerto della banda Vvf a Bosco Marengo abbiamo aspettato ad esternare il nostro disappunto sulla strumentalizzazione narcisistica da parte del pensionando capo del corpo (era ora, meno male, unica nota positiva).

Una messa in scena impeccabile con tanto di camerlenghi, banda musicale e TV Vvf, addetti stampa, oltre ai dirigenti del Piemonte, funzionari, i tanti volontari Vvf, i pensionati (encomiabili per Pompieropoli) e le autorità che non potevano mancare.

Chi è mancato è stato il personale operativo e amministrativo, non per colpevolizzarli per l’assenza ci mancherebbe altro, ma crediamo per un totale distacco verso un dirigente pure lui in partenza verso altro comando e che per tutto il suo mandato è stato evanescente, impercettibile (anche lui di sicuro non ci mancherà).

Ebbene dopo i vari discorsi di rito, melensi e scontati ci saremmo aspettati qualcosa sulla sentenza che ha scagionato da colpa grave il collega CS Dodero e che sarebbe pesata sull’intero CNVVF.

Ci saremmo aspettati un impegno a breve termine per un incremento dell’organico del comando almeno per chi ci ha lasciato prematuramente come per gli automezzi che dall’uno al due sono in riparazione.

Il nulla… Solo nel messaggio del sottosegretario del Min interno un impegno a procedere con il contratto e per assicurazione per i Vvf così come noi di USB abbiamo sempre richiesto (parametri INAIL e tutele legali).

Pertanto non vediamo l’ora della dipartita di questo capo del corpo e dell’attuale dirigente nella speranza che chi li sostituirà abbia a cuore le sorti del CNVVF e del Comando Provinciale…

Noi saremo sempre vigili, attenti e pronti a confliggere in caso contrario.