Focolaio Covid a Cartosio, i casi salgono a 17 di cui 4 erano vaccinati (?)

Cartosio – Dopo una festa tra adolescenti sale il numero di casi Covid per cui sono 17 i positivi in paese. Ieri pomeriggio, davanti alla palestra, sono stati effettuati altri 36 tamponi. Di questi 5 sono risultati positivi. Si tratta di 3 ragazzi minorenni tutti asintomatici e di due adulti con sintomi lievi come febbre e mal di testa. Tutti sono stati sottoposti a quarantena e nei prossimi giorni dovranno ripetere il tampone, questa volta molecolare, per confermare la diagnosi. Sotto osservazione è finita anche la sede della pro loco (i cui locali sono già stati sanificati) dove domenica scorsa un gruppo di persone ha deciso di guardare insieme la partita dell’Italia contro l’Inghilterra. Qualche giorno dopo i primi sintomi: una leggera febbricola e mal di testa. Abbastanza da aver fatto scattare l’allarme e la necessità di tracciare tutti coloro che hanno partecipato ai due eventi. La maggior parte dei contagiati sono ragazzi intorno ai 15 anni senza ancora la vaccinazione. Ma sono quattro i vaccinati (?), si tratta di adulti che hanno manifestato sintomi molto lievi.