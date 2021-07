Grigi: altri quattro giocatori nel mirino per la prossima stagione in Serie B

Alessandria – Prosegue il calciomercato estivo dell’Alessandria Calcio che oggi partirà per il ritiro di Cantalupa, in provincia di Torino.

Le ultime indiscrezioni danno praticamente per certo l’arrivo in casa piemontese del terzino destro Edoardo Pierozzi. Di proprietà della Fiorentina, il giocatore classe 2001 nell’ultima stagione ha difeso i colori della Pistoiese. I Grigi si sarebbero, inoltre, aggiunti alla lunga fila di squadre interessate a Igor Radrezza, centrocampista della Reggiana, reduce da un buon campionato di Serie B nonostante la retrocessione.

Per il reparto offensivo il club di patron Di Masi avrebbe invece in mente due nomi. Francesco Orlando, di proprietà della Salernitana, e reduce da una stagione positiva alla Juve Stabia, e Andrea Magrassi, attaccante di proprietà dell’Entella che nella scorsa stagione ha giocato al Pontedera segnando 15 gol. L’Entella vorrebbe rinnovare il contratto del centravanti ma l’Alessandria si è fatta avanti: sono attesi sviluppi.