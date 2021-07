Rovinati dal gioco, arrestati gli strozzini

Asti – Al processo sull’usura da gioco d’azzardo dei nove imputati, sei sono stati condannati e tre assolti, per decisione del collegio giudicante presieduto dal giudice Marco Dovesi, coi colleghi Roberta Dematteis e Matteo Bertelli Motta.

Emanuele Lo Porto è stato condannato a 9 anni di reclusione (il pm Davide Greco aveva chiesto 14 anni e 4 mesi), 7 anni per il figlio, Riccardo Lo Porto (contro 7 anni e 7 mesi), 6 anni e 8 mesi per Antonietta Cestari (contro 8 anni e 11 mesi), 7 anni per Nikolli Kreshnik (il pm ne aveva chiesti 9 e 10 mesi), 2 anni e 8 mesi per Luigi Cataldo (contro 3 anni) e 2 anni a Rosa Vinotti (contro i 3 anni e 6 mesi).

Tre le assoluzioni: il marito di Vinotti, Renato Olivieri, il figlio Emanuel Olivieri (per entrambi il pm aveva chiesto 3 anni) e Alfons Peraj (era stato chiesto 1 anno e 4 mesi).

La vicenda era partita il 12 maggio 2020 con un blitz della Squadra Mobile della Questura di Asti e della Guardia di Finanza, con la maxi operazione “Game Over”. L’arresto di Riccardo Lo Porto, già candidato nella lista “I Giovani Astigiani” che nel 2017 sostenne Rasero, ha destato scalpore in città. Riccardo Lo Porto non fu eletto per pochissimi voti. Alla fine sei arresti e due le misure interdittive oltre al sequestro di beni per oltre 270.000 euro: così era stato smantellato un vasto giro di usura ed estorsione. Le indagini, coordinate dalla procura di Asti, avevano permesso di scoperchiare un sistema bancario parallelo, in cui il rapporto tra usuraio e usurato era reso ancor più forte, date le difficoltà economiche di molti imprenditori e commercianti a causa della pandemia. Erano state individuate dieci persone, tra astigiani, albanesi e sinti. Secondo gli inquirenti, i prestiti erano riscossi con quote di interesse pari almeno al doppio del capitale iniziale.

La parte lesa è una famiglia di albanesi composta da padre, madre e due figli, tutti col vizio del gioco d’azzardo (ludopatia), per cui sarebbe stata sperperata un’eredità di alcuni milioni di euro.