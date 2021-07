Tre spaccate stanotte in centro: cari agenti, un siamo miha tutti grulli ad Alessandria! Suvvìa prendete i vandali delle spaccate! Un è miha così difficile!

Alessandria (a.g.) – Da mesi ormai in città qualche idiota si diverte a spaccare le vetrine nottetempo. E – dati i tempi – va bene così perché per fortuna i furti sono pochi e quei pochi fruttano pochi soldi. Ma questo non è un buon motivo per lasciar correre. Stanotte sono state tre le spaccate, contro una libreria: Il Libraccio di via Milano, un ristorante: Il Moscardo di via Volturno e un bar di via Mazzini, nella zona di piazza della Gambarina. Il fenomeno in città ha ripreso vigore dal mese di aprile, e in tre mesi le indagini non hanno portato da nessuna parte. Eppure una spaccata in piena notte può svegliare chi dorme e qualcuno potrebbe anche sporgersi dalla finestra per vedere cosa stia succedendo. E magari individuare qualcuno che le fa e chiami i caramba per denunciare la cosa e descrivere l’autore della spaccata. Niente. D’altra parte gli agenti della polizia Municipale dove sono? Chi li ha mai visti? Mentre caramba e pulotti girano ma non beccano mai nessuno in flagrante.

C’è qualcosa che un torna direbbe la mia mamma, buonanima, toscana purosangue.

E non torna no, mamma, qui l’è un pasticcio che un finisce punto!

Naturalmente la Polizia Municipale del diligente Bassani e la Questura sono intervenuti subito dopo, quando tutto era finito.

E che siamo miha tutti grulli, e neppure dei bischeri, cari i nostri agenti. Se faceste pattuglie regolari come i vigilini per le contravvenzioni di divieto di sosta, un ci sarebbe nessuna spaccata! Una delle tre spaccate ha consentito anche la rapina, di quanto non si sa.

Suvvìa, gli è mica che vogliate farci credere che siete talmente in pochi da un pote’ fa’ tutto! Chi non sa fa’ co’ fatti con la lingua s’arrabatti: parlate di meno (conferenze stampa) e lavorate di più.

Intanto gli inquirenti dovranno accertare se per la rapina sia entrato un bandito da solo o c’erano complici.