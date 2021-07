Al processo Eternit-bis la difesa di Schmidheiny contesta le traduzioni

Novara – Si pronuncerà oggi, nell’ambito del processo Eternit, la Corte d’Assise di Novara nell’ultima udienza prima della pausa, sulle eccezioni poste dai legali di Stephan Schmidheiny, unico imputato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di 392 vittime dell’amianto legate all’attività dello stabilimento attivo fino al 1986 a Casale Monferrato.

Per Schmidheiny questo è il secondo processo, nel primo era stato condannato per disastro ambientale, reato poi prescritto. Si è discusso dell’impossibilità di accedere ai reperti istologici da parte della difesa, che solleva dubbi sulla diagnosi di mesotelioma pleurico riscontrata nelle vittime. Il procuratore Gianfranco Colace ha sottolineato il fatto che nessuno ha impedito alla difesa di visionarli, ma la norma non prevede che siano consegnati per analizzarli altrove.

Altro punto: 55 vittime erano presenti anche nel vecchio processo e la difesa invoca il “ne bis in idem” ossia il divieto di giudicare due volte una persona per lo stesso reato.

Ma, come replicato dal pm Mariagiovanna Compare, il primo Eternit non riguardava le morti e le lesioni, ora il reato contestato è diverso.

E poi la questione della traduzione degli atti in tedesco notificati a Schmidheiny. Per la difesa la traduzione, per la mancanza di alcuni paragrafi, è da ritenersi incompleta e l’imputato non avrebbe compreso gli atti. Ma negli atti, come spiegato da Colace, sono contenuti tutti gli elementi che l’imputato deve conoscere. Il procuratore ha, dunque, ritenuto infondata anche questa eccezione, già affrontata dal gup di Vercelli.

Per Maria Assunta Prato, dell’associazione Afeva di Casale e parte lesa nel processo Eternit bis, le eccezioni fatte dalla difesa e respinte dall’accusa non sono nuove. Le ha già sentite nel primo processo. Dei tanti elementi portati in aula ricorda bene la lettura del verbale del 1976.

Durante una riunione nello stabilimento di Casale Monferrato, Schmidheiny aveva ammesso la cancerogenicità dell’amianto e aveva obbligato tutti i presenti a non darne notizia al di fuori dell’amministrazione, prescrivendo il decalogo delle risposte da dare ai giornalisti. Secondo la Prato è plausibile pensare che Schmidheiny comprendesse l’italiano e magari lo parlasse.

Anche se sono passati tanti anni e la lingua italiana degli atti processuali è sicuramente più complessa di quella parlata nel quotidiano, per i rappresentanti di Afeva è impensabile credere che per Schmidheiny la traduzione sia incomprensibile. Si parla anche di alcune lettere da lui scritte proprio in italiano.