Bertram Derthona: ingaggiato dal Brindisi il centro Riccardo Cattapan

Tortona – Altro nuovo tassello in casa Bertram Derthona. Il club bianconero di pallacanestro, prossimo ad iniziare la sua prima avventura in Serie A, ha comunicato stamane di avere raggiunto un accordo con Riccardo Cattapan, centro classe ’97, nelle ultime due stagioni a Brindisi.

Nato ad Alba il 5 luglio 1997, dopo avere mosso i primi passi nella sua città natale si trasferisce alla Virtus Bologna laureandosi campione d’Italia U17 nel 2014, annata in cui debutta in Serie A con le Vu Nere. Partecipa anche all’EuroLeague Basketball International Junior Tournament e viene selezionato tra i cinque giocatori italiani selezionati per partecipare al BWB Europe, camp che permette a giovani atleti di allenarsi e confrontarsi con giocatori, coach e leggende NBA e FIBA.

Dal 2015 al 2017 disputa il campionato di Serie B con la maglia della PMS Moncalieri, con cui conquista lo Scudetto Under 20 a Roseto nel 2017, in seguito alla vittoria in finale contro la Virtus Bologna, prima di trasferirsi a Casale in Serie A2 nelle due annate seguenti, dove viene allenato da Marco Ramondino, che ritrova ora a Tortona. Nel 2017/18 raggiunge la finale playoff promozione persa contro l’Alma Trieste.

Nell’estate del 2019 passa a Brindisi, in Serie A, dove rimane nelle ultime due stagioni disputando sia il campionato italiano sia la FIBA Basketball Champions League.

Cattapan ha indossato anche la canotta dell’Italia, facendo la trafila delle Nazionali Giovanili dall’Under 16 all’Under 20 prendendo parte all’Europeo Under 17 in Ucraina nel 2013, al Mondiale Under 17 a Dubai e all’Europeo Under 18 in Turchia nel 2014 e all’Europeo Under 20 a Creta nel 2017.

Ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.