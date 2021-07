Cerutti: dopo l’asta ora i sindacati vogliono al più presto un incontro con Bobst

Casale Monferrato – Sono sostanzialmente tre i punti su cui i sindacati vogliono fare chiarezza dopo che Bobst Italia si è aggiudicata la seconda e definitiva asta per l’acquisizione del lotto unico dei beni relativi al fallimento delle società Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.a. e Cerutti Packaging Equipment S.p.a.

Oggi si terrà un incontro tra sindacati e curatela, Bobst difficilmente sarà presente perché attenderà che il tribunale di Vercelli certifichi l’acquisizione da 7 milioni di euro. Rinascita Seconda, cordata di imprenditori tra cui Marco Drago, Diana Bracco, Ernesto Pellegrini e Franco Goglio, l’altra candidata in corsa, non ha presentato nessun rilancio dopo il primo arrivato a 6,9 milioni. Ma in tribunale ha depositato una memoria in cui spiega che il bando non teneva conto della valenza sociale e degli aspetti occupazionali dell’offerta. Una mossa che qualcuno legge come la possibilità di presentare un reclamo.

Ora l’attenzione si sposta su Bobst Italia. Oltre alla trentina di assunzioni a tempo indeterminato, l’ad Davide Garavaglia ha manifestato un’apertura nel caso nascesse una cooperativa di lavoratori per assegnare loro degli appalti.

Dai sindacati si predica massima attenzione e un impegno morale di solidarietà economica alla luce anche del fatto che ci sono lavoratori che sono in azienda da 30 anni e ora rischiano di rimanere fuori.

Dalla Fiom di Alessandria trapela fiducia sia per la cassa integrazione che per il piano sociale. Ancora di più per la trattativa per la cooperativa che è ben avviata: l’azienda ha messo sul tavolo un monte ore importante ma sicuramente servirà adesso un incontro al più presto con Bobst.