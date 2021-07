Dal Pd Alessandria: sciopero ex-Ilva a fianco dei lavoratori

Il 20 luglio i lavoratori del gruppo ex-Ilva si fermeranno per 8 ore di sciopero indette dai sindacati per richiedere, tra le altre cose, chiarezza sul futuro della produzione, riconoscimento dei diritti, garanzie sui livelli occupazionali (al momento lo stabilimento di Novi è sotto organico). Riteniamo che le rivendicazioni portate avanti dai lavoratori siano corrette e meritino risposte; la produzione siderurgica è strategica per il nostro paese e la salvaguardia dello stabilimento nel nostro territorio è centrale per tutelare la sua vocazione produttiva. Il giorno 20 saremo presenti al presidio per dare solidarietà e vicinanza ai lavoratori in lotta. Le crisi industriali che attraversano il territorio non solo non devono essere sottovalutate, ma su di esse occorre che la Politica faccia fino in fondo la sua parte. Difendere la vocazione industriale e produttiva del territorio significa difendere il suo futuro e la sua prospettiva di sviluppo. Cerutti, ex-Ilva, FHP di Mombello sono alcune tra le situazioni più evidenti: non possiamo accettare che le istituzioni si limitino ad accompagnare il declino, chiediamo alla regione e al governo centrale un’attenzione particolare per il nostro territorio per salvarne prospettiva e futuro: è necessario intervenire ora per non raccogliere macerie dopo.