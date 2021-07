Sulle autostrade liguri altro fine settimana da incubo a causa di cantieri e code chilometriche

Genova – Ennesimo fine settimana da incubo sulle strade che dal Piemonte e dalla Lombardia portano alla Liguria e viceversa.

Ieri pomeriggio una fiumana di auto si era già formata da Albisola e prima già da Savona a Celle Ligure. Una costellazione di doppie frecce lampeggianti che cercavano di immettersi sull’A26 verso Ovada all’altezza di Voltri. Nello stesso orario un altro ingorgo ha assediato il casello di Genova Ovest, naturale capolinea dell’A7 e la coda si è allungata a levante sull’A12, all’innesto per Milano.

Insomma un rito delle domeniche, ma con la tensione che è ulteriormente salita perché sono ormai mesi che le autostrade liguri sono state assediate dai cantieri: quelli dei tunnel, dei viadotti, dei pannelli anti rumore. Hanno continuato a far scorrere il traffico come in una sorta di folle Playstation, tra scambi di carreggiata, restringimenti, deviazioni e conseguenti code l’una via l’altra. Stress, fatica, tensione. Sono aumentati anche gli incidenti: uno grave ogni tre giorni nei tratti dei lavori. Una conclusione faticosa per un fine settimana che, già venerdì ma in senso opposto, aveva rallentato la discesa verso le spiagge.

Poco ci è mancato, ieri, che la tensione accumulata negli abitacoli delle auto e nelle cabine dei camion non sia sfociata un’altra volta nella clamorosa protesta del primo luglio, con gli autotrasportatori scesi dai mezzi sulla carreggiata per protestare contro l’ennesimo blocco.

L’altra volta la situazione si era risolta ma basta una serie di eventi che coincidono per mettere a nudo ancora una volta la fragilità delle autostrade della Liguria: cantieri che chiudono in ritardo per motivi tecnici, tir in panne proprio nello stesso tratto, vacanzieri che da Milano e dalla Lombardia iniziano a muoversi verso il mare sin dalla mattina di venerdì, andando a schiacciarsi e a bloccarsi contro il restringimento all’altezza di Isola del Cantone: sei chilometri di coda.

Ma non è, ovviamente, solo la tratta da Milano ad andare in tilt in quest’altro fine settimana difficile per il traffico sulle autostrade liguri. Anche chi arriva dal Piemonte si trova un’altra volta in affanno. Sull’A26 si frena all’altezza di Ovada e fino a Masone, ormai in vista di Voltri, è uno stop & go continuo che logora nervi e frizioni: colpa di un incidente, perché anche in questo tratto i cantieri sono stati rimossi. A rilento anche verso levante, ancora verso ponente e stavolta, come recita Isoradio diffusa contemporaneamente dalle migliaia di autoradio di chi cerca informazioni, è colpa del “traffico intenso”. Insomma la Liguria continua a essere difficilissima da raggiungere ma sempre, comunque, gettonatissima dai migliaia di turisti.

Oggi, sul caso Liguria, ci sarà un incontro tra Autostrade e il Ministero. Lì sarà deciso il calendario dei lavori delle prossime settimane. Il team guidato dall’ispettore Placido Migliorino insiste perché i lavori vadano avanti, per garantire il massimo della sicurezza. E in ogni caso allungare i tempi vuol dire solo spostare l’emergenza alla fine dell’estate, quando il traffico commerciale tornerà a gravare sulla rete autostradale con numeri, in proiezione, più consistenti di prima dell’emergenza Covid. Va da sé che una decisione in un senso o nell’altro cambierebbe completamente il destino dell’estate nelle Riviere.

Gli ultimi giorni in autostrada sono stati un ennesimo supplizio. Giovedì 11 chilometri tra Varazze e Savona, con un Tir ribaltato che ha bloccato tre corsie su tre. Altro mezzo pesante in panne mercoledì, tra Recco e Chiavari, altra maxi coda.

In questo senso a giocare una parte importante è la debolezza idrogeologica della Liguria che si somma alle storture della burocrazia. Ci sono, ad esempio, voluti quasi tre anni, più di quelli per rifare il ponte Morandi con il Modello Genova, per far ripartire i lavori che strozzano l’Aurelia a Vesima, vicino a Voltri, e l’Aurelia potrebbe rappresentare un palliativo nei momenti di maggior caos nel Ponente. Ma l’intrico di competenze tra Anas, Comune e Autorità portuale per rifare la massicciata a mare erosa dalla super mareggiata del 2018 ha fatto procedere l’intervento al rallentatore. E quando la situazione sembrava sbloccata, è arrivato un cedimento sull’Aurelia col risultato di quattro semafori tra Voltri e Arenzano.

Da più parti si chiedono più treni, richiesta sensata ma che si scontra con molte difficoltà. L’offerta è già elevata: ogni giorno circolano in Liguria 350 collegamenti regionali, 30 intercity e 20 Frecce. La rete ferroviaria è quella che è, limitata soprattutto dal tratto tra Finale Ligure e Andora che è ancora a binario unico. Secondo quanto comunicato da Trenitlaia, nel fine settimana sono 602.000 i posti offerti sui regionali, più altri 220.000 nei collegamenti col Piemonte, 160.000, e la Lombardia, 60.000.

Trenitalia e Rete ferroviaria hanno dato la loro disponibilità per poter fare comunque di più ma il problema sono i soldi. La Regione ha infatti finito il suo plafond da destinare ai trasporti.