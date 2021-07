All’orizzonte possibili cambiamenti per quanto concerne la durata delle partite di calcio? Ecco l’ultima idea della Fifa

Alessandria – Potrebbe profilarsi all’orizzonte un cambiamento importante nel mondo del calcio giocato.

Secondo le ultime indiscrezioni la FIFA, nell’ultima discussione messa in piedi dal massimo organo calcistico, avrebbe avanzato la proposta di dire addio ai canonici 45 minuti per tempo proponendo una soluzione simile alla pallacanestro.

L’idea sarebbe, infatti, quella di abbassare i tempi da 45 minuti a 30 ma di rendere il tempo di gioco effettivo come accade nel basket. Il cronometro si fermerebbe ad ogni pallone fuori dal campo, ad ogni fallo e ad ogni perdita di tempo: un tentativo, quello di rendere effettivo il tempo, che viene portato avanti da parecchio ma che non ha mai avuto riscontri concreti. Sarà questa la volta buona?