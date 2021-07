Da piazza Ceriana a piazza della Libertà: ecco il percorso della StrAlessandria 2021

Alessandria – Si correrà il 24 settembre la 25° edizione della StrAlessandria, kermesse podistica rinviata lo scorso anno a causa della situazione pandemica legata al coronavirus e che dunque riprenderà dopo un anno di stop.

Intanto è stato pubblicato il percorso della gara che, per la prima volta nella sua storia, partirà dal quartiere Cristo e da piazza Ceriana. La corsa proseguirà poi lungo corso Acqui per deviare verso corso Carlo Alberto e raggiungere il cavalcavia di viale Brigate Ravenna che porterà i podisti verso il centro cittadino. Dopo aver fatto la rotonda di corso Teresio Borsalino si devierà subito in via Giuseppe Borsalino per sfociare in piazza Garibaldi che sarà percorsa in direzione di via Lanza e attraverso i giardini sino all’arrivo a metà di via Cavour. Da qui i corridori proseguiranno verso piazza della Libertà, ma non per fermarsi, bensì per accedere a via Mazzini e deviare in via Savonarola e successivamente in via Guasco. Questa via sarà percorsa sino all’incrocio con via Santa Maria di Castello che porterà all’omonima piazza per arrivare poi in corso Monferrato e subito dopo in via Gentilini. Si arriverà così sul ponte Meier che sarà percorso in un senso e nell’altro per poi ritornare verso il centro percorrendo parte di Lungo Tanaro San Martino con deviazione in via Casale e poi via Dossena. I podisti percorreranno poi parte di via Verona e via Milano sino ad arrivare in via Migliara che sarà attraversata interamente sino all’arrivo finale in piazza della Libertà.

Per quanto concerne le iscrizioni sono ancora aperte e possono essere presentate a Ics Ets in via Dossena 27/29 con gli orari dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30. Gli altri punti di iscrizione saranno attivati nel Comune di Alessandria, Decathlon (via Torino2/f San Michele), Aias (via Galimberti 2/A), le edicole della città e dintorni, CDC Sportrage (Via Filzi 30), La Bici (via Carlo Alberto 64), La Castellana (corso Acqui 123), Cento Grigio (via Bonardi 25), Cartolibreria Gallo (via del Ferraio 25 Spinetta Marengo) mentre dal 20 al 24 settembre sotto il Municipio, dalle 9 alle 19, e alla partenza in piazza Ceriana.

Per tutte le informazioni si può consultare il sito www.stralessandria.it.