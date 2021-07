Grigi: nel settore giovanile Matteo Abbate è il nuovo allenatore della Primavera

Alessandria – Nuovo allenatore nel settore giovanile dell’Alessandria Calcio. Il responsabile, Massimo Cerri, ha infatti ingaggiato come tecnico della formazione Primavera Matteo Abbate, ex allenatore della formazione Under 16 del Monza.

Abbate, 38 anni, originario di Orbetello, ha giocato nel Piacenza, dove ha esordito in A nel 2002/2003, indossandone la maglia in 101 gare. Nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Verona, Pavia, Gallipoli e Cremonese.