L’infettivologo alessandrino Garavelli nominato Cavaliere della Repubblica

Alessandria – Il dottor Pietro Luigi Garavelli, direttore della struttura complessa di Malattie Infettive dell’ospedale di Novara, è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il contributo dato alla lotta contro il covid. Garavelli, che è di Alessandria, è stato segnalato dal sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dall’assessora Cherima Fteita e dalla Segretaria Generale Francesca Ganci, oltre a essere stata seguita nel suo iter dai Senatori Roberta Ferrero e Gaetano Nastri.

Il dottor Garavelli, che nel 2019 era stato anche premiato con l’Oscar Provinciale del Successo per la Medicina e la Cultura, ha ringraziato l’amministrazione alessandrina e i due parlamentari, oltre al Presidente del Consiglio dei Governatori Lions Carlo Sironi e al PDG Danilo Guerini Rocco per la “Progressiva Melvin Jones Fellow”.