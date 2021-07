Riapertura stadi: possibile si arrivi a una capienza del 50%

Alessandria – L’inizio dei campionati è sempre più vicino e in Serie A e Serie B, dove giocheranno quest’anno anche i Grigi, ci potrebbero essere importanti novità in ambito spettatori allo stadio.

Dal 22 agosto, giorno di inizio campionato, era stato indicato il 25%, che per il “Moccagatta” significherebbe 1400 persone, ma ci sono concrete possibilità che si arrivi al 50%. Come, peraltro, aveva richiesto anche la Serie B mentre la A reclama il 100%.

Difficile la seconda opzione, più probabile la prima, con la possibilità di aumentare a stagione in corso.

A questo punto spetterà alle società decidere su eventuali miniabbonamenti o altre formule.

Una decisione è attesa entro la fine di luglio: anche per il 50%, comunque, sarebbe richiesto il green pass o, in alternativa, la certificazione della guarigione dal covid o un tampone negativo per accedere allo stadio.