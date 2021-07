Alta la partecipazione allo sciopero dei lavoratori ex Ilva

Novi Ligure – Ha visto la partecipazione di oltre il 90% dei lavoratori lo sciopero di ieri alle Acciaierie Italia, l’ex Ilva. Nello stabilimento di Novi era presente non più del 5% della forza lavoro, prevalentemente i tecnici comandati per l’assistenza agli impianti. Secondo quanto fatto sapere dalla Fiom, l’obiettivo era quello di mandare un segnale chiaro all’azienda nei confronti di una situazione che si sta facendo sempre più tesa. A Novi l’organico invece di 700 unità è sceso drasticamente a poco più di 640 dipendenti. Vista la situazione problematica c’è stato chi ha trovato una collocazione diversa, chi è entrato in enti pubblici, chi è riuscito ad andare in pensione. Comunque ora l’impianto è decisamente sotto organico, con tutti i problemi e i rischi che una simile situazione comporta. “Avevamo chiesto di rimpiazzare chi è uscito, ma non è stato fatto e l’azienda ha ancora gli ammortizzatori sociali aperti. Dal 1° luglio è applicata la cassa integrazione ordinaria, su cui non avevamo fatto l’accordo. L’altro giorno è uscito un decreto per altre 13 settimane di cassa integrazione Covid. Ciò è inaccettabile – ha rimarcato Anna Poggio, segretario provinciale Fiom – nel momento in cui il prezzo dell’acciaio è salito alle stelle, addirittura triplicato. Dalle 450 euro a tonnellata, adesso sfioriamo i 1200 euro. Quindi è un controsenso dire che si debba ancora fare cassa integrazione. Lo stabilimento di Novi deve girare, ma se lo facesse a regime non ci sarebbero le persone sufficienti. È necessario assumere e investire. È il momento di investire perché con gli ammortizzatori in atto e i soldi che arriveranno dall’Europa, l’azienda oggi può farlo. In ogni caso, vedremo cosa accadrà il 2 agosto quando cambierà il cda con la quota statale che arriverà al 50%”.

Altro nodo da risolvere, poi, è la mancata erogazione dei fondi destinati ai libri per i figli dei dipendenti in età scolare. Una situazione che sta facendo infuriare i lavoratori. In base agli accordi del 2018 era stato, infatti, stabilito un premio di risultato. L’anno scorso era stato decurtato dalla cassa integrazione. Quest’anno, secondo quanto annunciato dalla direzione, non lo erogheranno perché l’accordo sarebbe scaduto.

“Qui non si parla di assunzioni e lo stabilimento sembra lasciato andare alla deriva – ha dichiarato Salvatore Pafundi, segretario provinciale Fim – ArcelorMittal non ha speso un euro per Novi da quando è arrivata, soprattutto in termini di sicurezza”.