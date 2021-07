Dall’Università del Piemonte Orientale: alcune precisazioni sul “caso Adriatici”

È notizia di cronaca di poche ore fa: “una sparatoria che ha visto coinvolti l’assessore alla sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici (nella foto) e un pregiudicato di origini marocchine”. Molti degli organi di informazione, riprendendo dal Web i dati biografici dell’avvocato Massimo Adriatici, lo hanno indicato come “ex docente dell’Università del Piemonte Orientale”. A questo proposito l’Ateneo intende precisare che l’avvocato Adriatici non è stato un docente strutturato, bensì un collaboratore esterno del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali fino al 2017. Più precisamente l’avvocato Adriatici ha svolto l’attività di docenza come professore a contratto nel corso di “Diritto processuale penale”, nell’ambito del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza negli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. Tale incarico gli era stato affidato per le sue indubbie competenze nella materia e per i rapporti con la magistratura e il tribunale di Alessandria, contrassegnati da una profonda stima. Dal 2017 non ha più collaborato con l’Università del Piemonte Orientale.