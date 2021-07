L’Alessandria riparte dal Padova: in Coppa Italia contro i veneti allo stadio Euganeo l’8 agosto

Alessandria – La nuova stagione dell’Alessandria Calcio ripartirà dal Padova. Dopo i calci di rigore che hanno decretato la promozione in B dei Grigi contro i veneti lo scorso 17 giugno, il cammino in Coppa Italia della squadra di Moreno Longo inizierà con una vecchia e al contempo dolce conoscenza. Stamane sono stati, infatti, ufficializzati date e orari del turno preliminare della nuova Coppa Italia 2021-2022. L’Alessandria se la vedrà, fuori casa, col Padova l’8 agosto alle 20:30 allo stadio Euganeo.

Queste le altre partite del turno preliminare: Como-Catanzaro, Ternana-Avellino, Perugia-Sudtirol.

Domani, intanto, i Grigi disputeranno la prima delle amichevoli previste nel corso del ritiro di Cantalupa. Alle 18 Cosenza e compagni sfideranno il Roletto Val Noce, formazione che milita in Terza Categoria.