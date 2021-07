Tre mezzi coinvolti in un incidente davanti alla Bobst di San Giorgio Monferrato: un ferito

San Giorgio Monferrato – Incidente stradale, stamane intorno alle otto e mezza, nei pressi della ditta Bobst in regione Chiabotto a San Giorgio Monferrato. L’autista di un furgoncino è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santo Spirito di Casale.

Stando ai primi accertamenti eseguiti dai Carabinieri, sembra che il furgone fosse fermo al semaforo di fronte alla Bobst. Davanti aveva un mezzo pesante. Improvvisamente, il furgoncino è stato tamponato da dietro da un altro mezzo pesante che lo ha catapultato in avanti. Un urto molto violento tanto che è stato necessario l’intervento del 118 che ha trasportato il conducente del furgoncino all’ospedale casalese. L’uomo, al momento, si trova ricoverato in prognosi riservata. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.