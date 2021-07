Pallavolo femminile: ieri la presentazione del nuovo assetto societario dell’Alessandria Volley

Alessandria – Si è tenuta, ieri, la presentazione alla stampa e alla città del nuovo assetto societario dell’Alessandria Volley. La società di pallavolo femminile piemontese parte dall’eredità d’esperienza accumulata nei cinque anni di presidenza di Mauro Bernagozzi che quest’anno ha passato il testimone a un altro uomo di sport come Andrea La Rosa. Sarà infatti lui il nuovo numero uno dell’Alessandria Volley.

“Ho intrapreso questa avventura qualche anno fa con entusiasmo misurandomi con un nuovo ambiente composto da grande persone e con valori importanti – ha detto il nuovo presidente – raccolgo con entusiasmo questa sfida e il testimone che mi ha lasciato Mauro Bernagozzi. Partirò dal suo grande lavoro e dove possibile proverò a migliorarlo. Credo nel lavoro e nei principi fondanti dello sport. In maniera coesa andremo avanti insieme per fare sempre più grande e importante questa società“.

Nel nuovo consiglio direttivo anche Claudio Capra, nel ruolo di vicepresidente, Simone Ponzano, Mauro Ronzi e Renato Rustichelli. Confermato invece Massimo Lotta come Direttore tecnico mentre Marco Ruscigni allenerà la Serie C femminile.