Siamo alle solite: quale destino per le Terme di Acqui?

Acqui Terme – Si dichiara preoccupato il sindaco di Acqui, Lorenzo Lucchini, e a ragione. La situazione delle Terme si fa sempre più spinosa dopo la decisione della Terme di Acqui spa di anticipare a fine ottobre la chiusura degli impianti, in passato fissata a fine anno, e di non riaprire a settembre il Grand Hotel. Una scelta che pesa su tutta la città, almeno su quella parte che ruota intorno alle terme.

Da parte sua il sindaco si dichiara sempre più preoccupato dall’evolversi della situazione. Il primo cittadino ha fatto sapere che è attivo un tavolo con la prefettura e che si sta seguendo con apprensione da vicino la situazione che si sta evolvendo.

La questione Terme sarà valutata dalle forze politiche acquesi in una seduta della Commissione speciale Terme convocata a breve nel corso della quale saranno discusse, insieme alle opposizioni, quali strade intraprendere nei confronti di un’azienda che non riesce a far partire la sua fase di ripresa.

Il ramo che risulta essere più colpito dalla crisi del settore termale e dalle scelte della Terme di Acqui spa è come sempre quello alberghiero.

Dall’Associazione albergatori acquesi è stato comunicato che gli ultimi sviluppi sono gli effetti della privatizzazione delle terme decisa a suo tempo dalla Regione. “Dal bando pubblicato all’epoca si capiva che sarebbe finita così. Le terme quest’anno hanno riaperto il 21 giugno, per ora gli effetti sul comparto ricettivo sono stati ridotti, anche perché gli impianti aprono solo per 4 ore nel pomeriggio” ha tenuto a sottolineare Claudio Bianchini, dirigente dell’Associazione.

La chiusura anticipata al 30 ottobre, comunicata ai dipendenti, lascia intendere che l’autunno sarà ancora più difficile per gli albergatori. La stagione termale ad Acqui durerà dunque circa 4 mesi. Come hanno sottolineato i sindacati, il Lago delle Sorgenti (nella foto) nel 2021 non ha riaperto in attesa dei lavori di adeguamento alle regole anti Covid.