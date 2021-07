Un centrocampista del Monza potrebbe arrivare all’Alessandria

Alessandria – Spunta il nome di un altro giocatore che potrebbe approdare in casa Alessandria. Stando alle ultime indiscrezioni, il club grigio, in vista dell’inizio del campionato di Serie B, sarebbe interessato a Marco Armellino, centrocampista di 31 anni, attualmente nelle file del Monza ma che sembra sempre più indirizzato a lasciare il club brianzolo. In questo senso ci sono buone prospettive affinché la trattativa proceda in maniera positiva e il giocatore approdi alla corte di patron Di Masi.