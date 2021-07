Ancora episodi di teppismo a Novi Ligure: prese di mira una serie di auto al parcheggio del Movicentro

Novi Ligure – Episodi di teppismo al Movicentro di Novi Ligure, nel parcheggio sotterraneo davanti alla stazione ferroviaria. Dopo i danneggiamenti causati durante la notte della semifinale dei campionati europei, Italia-Spagna, ignoti, la scorsa notte, hanno commesso un vero e proprio raid con l’intenzione di danneggiare numerose autovetture posteggiate, oltre a spaccare alcune strutture del consorzio che gestisce tutti i parcheggi a pagamento in città.

Almeno otto autovetture, ma probabilmente anche di più, sono state completamente ricoperte di schiumogeno antincendio. Oltre alla rabbia, da parte dei proprietari delle auto, c’è anche da registrare il fatto, ed è questa la cosa più strana, che non è scattato l’allarme in un parcheggio custodito a pagamento.

“Abbiamo provato a contattare il Municipio per denunciare l’accaduto ma ci siamo sentiti rispondere che se anche il Comune possegga una quota del Cit, dovrebbe essere l’azienda a prendere provvedimenti. Posteggiare è diventato rischioso perché di notte non sappiamo chi potremmo trovare al buio. Adesso è stata la schiuma degli estintori ma domani cosa accadrà?” ha raccontato una delle proprietarie delle auto prese di mira.

Non è ancora chiaro chi siano i responsabili ma prende sempre più corpo l’ipotesi che si sia trattato di un gruppetto di giovani che saranno identificati, come è avvenuto per gli atti commessi dopo Italia – Spagna.

“Sappiamo solo che anche noi siamo stati danneggiati e qualcuno ne risponderà. Abbiamo già sporto querela. Il nostro non è un parcheggio custodito ma videosorvegliato e non è quindi prevista una guardia h 24 – ha dichiarato Silvio Mazzarello, amministratore unico del Cit – studieremo comunque qualcosa per arginare questi gesti, a cominciare dagli orari di apertura e di chiusura del movicentro”.