Atletica: Gianfranco Cucco e Ilaria Bergaglio trionfano al 2° Giro dei Piani di Francavilla

Francavilla Bisio – Si è tenuto ieri il primo appuntamento serale per quanto concerne le manifestazioni podistiche organizzate dall’Atletica Novese. Il Giro dei Piani di Francavilla, seconda edizione, voluto e curato da CamminaNovi ASD, Novirunning, Pro Loco e Comune di Francavilla Bisio. Tracciato di 6 chilometri, collinare a tutti gli effetti e che ha visto, in totale, 124 classificati. E dietro di loro un gruppo abbastanza nutrito di camminatori.

La gara ha visto imporsi Gianfranco Cucco, SAI Frecce Bianche triathlon, che ha piegato la resistenza dei due biancocelesti Valerio Ottoboni e Enrico Ponta. In campo femminile assolo di Ilaria Bergaglio (Atletica Novese) con Silvia Bolognesi (Cambiaso Risso Running Team) che ha conquistato il secondo posto davanti ad Antonella Castello (Atletica Novese). Nelle varie categorie vittorie di Mara Repetto (ValleScrivia), Bianca Iuga (Novese), Svitlana Tsymbal (Novese), Rita Torre (Maratoneti Genovesi), Simone Berrino (4° assoluto per Atletica Novese), Mattia Bianucci (Atletica Novese), Emanuele Massoni (GP Garlaschese), Marco Parodi (Maratoneti Genovesi), Donato Cazzato Corciulo (Madeoff), Giancarlo Lavezzari (Sai Frecce Bianche) Enrico Lamberti (Cambiaso Risso), Roberto Bolognesi (Maratoneti Genovesi), Franco Gavuglio (Novese) e Carlo Mazzarello (Novese).

La classifica per i gruppi più numerosi ha visto imporsi l’Atletica Novese con più di 40 atleti al via davanti ai Maratoneti Genovesi e al gruppo di Corrinvallestura.

La manifestazione è stata organizzata per ricordare le figure di Andrea e Enrico Motta e per dare un aiuto concreto all’IRSS San Matteo di Pavia.