Calcio Promozione: la Valenzana Mado aggiunge un altro tassello con l’arrivo del difensore Bardone

Valenza – Si muove ancora in entrata il mercato estivo della Valenzana Mado, pronta a disputare nella prossima stagione il campionato di Promozione. La società orafa ha annunciato infatti nella mattinata odierna attraverso i propri social l’arrivo di Marco Bardone. Difensore classe ’95 ha indossato le maglie, tra le altre, di Calcio Tortona, Lomellina, Sancolombano, Lomello e Città di Vigevano.

Questo l’annuncio della società: “La Valenzana Mado comunica di aver acquisito le prestazioni del difensore classe 95 Marco Bardone. Tanti i campionati di eccellenza da lui disputati. Ha vestito le maglie del Calcio Tortona, Sancolombano e Lomellina. Benvenuto e in bocca al lupo per una stagione da protagonista.”