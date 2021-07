Grigi: 25 gol nel primo test contro il Roletto Valnoce

Cantalupa (TO) – È terminato col risultato di 25-0 a favore dei Grigi il primo test dell’estate per l’Alessandria Calcio contro il Roletto Valnoce, nel ritiro in altura a Cantalupa. I gol sono stati segnati da Corazza (6), Arrighini (4), Chiarello, Kolaj e Pierozzi (3) e poi Bruccini, Mustacchio, Eusepi, Lunetta, Macchioni e Gerace. Nel primo tempo i ragazzi di mister Longo hanno segnato 11 gol.

Questa la formazione titolare, schierata col 3-4-3: Pisseri, Prestia, Di Gennaro, Parodi, Mustacchio, Giorno, Bruccini, Lunetta, Chiarello, Eusepi, Arrighini. All’inizio del secondo tempo sono scesi in campo Russo, Blondett, Cosenza, Macchioni, Podda, Filip, Gerace, Mora, Pierozzi, Kolaj, Corazza.